"Top-Performance" - Wolfsburg-Coach Glasner mit Hinrunde zufrieden

Vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende hat Trainer Oliver Glasner für den VfL Wolfsburg eine positive Zwischenbilanz gezogen. "Unsere Hinrunde war eine Top-Performance mit zum Teil phantastischen Leistungen", sagte der Österreicher am Donnerstag.