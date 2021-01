Breel Embolo im Kader von Gladbach gegen BVB - Rose: "Fall für Anwälte"

Noch ist nicht abschließend geklärt, was am vergangenen Wochenende in Essen passierte. Breel Embolo jedenfalls steht wieder im Kader der Borussia.

Doch die Fragen rund um seine angebliche Teilnahme an einer illegalen Party am Essener Baldeneysee prägten auch den Auftakt zur Pressekonferenz der Borussia.

Rose: Embolo steht im Kader

Embolo soll nach Überzeugung der Polizei am Wochenende an der Party in Essen teilgenommen haben, was der 23-Jährige bestreitet.