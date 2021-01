Wird Neuseeland die neue eSports-Heimat von Dota2 & CS:GO?

Valve-Chef Gabe Newell zieht in Betracht, zukünftige Dota2- und CS:GO-Events nur noch in Neuseeland auszurichten. Außerdem sind mehrere Spiele derzeit in Entwicklung.

Der neuseeländische TV-Sender 1 NEWS hatte Valve-Inhaber und Unternehmensgründer Gabe Newell zu Gast und entlockte ihm einige brisante Infos. Demnach sei der Valve-Chef derzeit in Gesprächen, zukünftige eSports-Events in Neuseeland auszurichten.

Neuseeland - Neue eSports-Heimat von Dota2 & CS:GO?

Im Hause Valve beschäftigt man sich mit der Idee, zukünftige Dota2- und CS:GO-Events nur noch in Neuseeland auszurichten, solange die Corona-Pandemie vorherrscht. Die Überlegungen werden laut Newell "immer realistischer". Valve zieht daher in Betracht, Dota2s The International und sämtliche CS:GO-Major-Turniere in Neuseeland auszurichten, um Spielern und Mitarbeitern optimale Sicherheit zu bieten.