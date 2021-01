League of Legends: Champion Nr. 154 - Viego, der gestürzte König

Viego ist der neuste Champion in League of Legends © Riot Games

Am heutigen Donnerstag ist es wieder so weit: gut anderthalb Monate nachdem Rell das Rift betreten hatte , wird heute der nächste League-of-Legends-Champion veröffentlicht. Nummer 154: Viego, der gestürzte König.

Sylas ohne Ultimate

Viego wird ein Jungler sein. Dabei erinnert die Mechanik seines Fähigkeiten-Kits in gewisser Weise an das von Sylas. Ähnlich wie der demacianische Magier verfügt Viego - der in der Lore den Schatteninseln zugeschrieben wird - über die Möglichkeit, sich die Talente der anderen Champions einzuverleiben und sich zunutze zu machen.