Call of Duty League: Kickoff Classic Turnier & Mehr Preisgeld

Um Fans und Spieler auf die anstehende Season 2021 einzustimmen, veranstaltet die Call of Duty Liga das "Kickoff Classic". Dabei handelt es sich um ein Wochenende voller Freundschaftsspiele, die von Fans konstelliert wurden. Neben den Profis werden auch bekannte Gesichter aus der Community an Showmatches beteiligt sein. Das Kickoff Classic ist kein Teil der regulären Saison, die am 11. Februar startet und hat doch große Auswirkungen auf deren Verlauf.

Reverse Snake Draft

Denn erstmals findet darin die sogenannte Group Selection Show statt, in der die zwölf Teams in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Spannend am System ist, wie sich beide Seiten füllen werden - nämlich via Reverse Snake Draft. Das bedeutet, dass jede Mannschaft jeweils einen Kontrahenten in die gegenüberliegende Gruppe wählen darf. Die amtierenden Meister Dallas Empire und Vizemeister Atlanta FaZe nehmen die ersten Slots ein. Dallas wählt dann das vermutlich drittstärkste Team in Atlantas Gruppe, woraufhin Atlanta das nächstbeste Team in die Gruppe von Dallas schieben darf. Am Ende sind die Startplätze aller zwölf Mannschaften festgelegt.