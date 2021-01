Hertha BSC: Labbadia über Kritik - Preetz kommentiert Rangnick-Gerücht

Ralf Rangnick wurde zuletzt mir verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht © Imago

Trainer Bruno Labbadia demonstriert vor seinem möglichen persönlichen "Endspiel" am Samstag ( Bundesliga: Hertha BSC - Werder Bremen am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen Werder Bremen Kämpfermentalität.

"Ich gehe da nicht mit Angst rein", sagte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Man liegt ein Stück weit am Boden, die Frage ist: Will man liegenbleiben? Davon bin ich noch nie ein Freund gewesen. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln, sich gegen Widerstände zu wehren."