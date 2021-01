Bundesliga: Borussia Mönchengladbach zahlt Dauerkarteninhabern Geld zurück

Borussia Mönchengladbach rechnet angesichts der Corona-Pandemie nicht mehr mit einem vollen Haus in dieser Saison. Vor dem Rückrundenauftakt am Freitag gegen Borussia Dortmund (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund am Freitag um 20.30 Uhr im LIVETICKER) haben sich die Gladbacher daher dazu entschieden, den 30.000 Dauerkarteninhabern den gezahlten Betrag für die laufende Saison zurückzuzahlen.