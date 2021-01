Fünfkampf-WM: Athleten aus Belarus erhöhen Druck auf Weltverband

Der Druck auf den Weltverband der Modernen Fünfkämpfer UIPM mit dem deutschen Präsidenten Klaus Schormann nimmt zu. In einem Offenen Brief forderten die mehr als 1200 Sportlerinnen und Sportler der Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) Schormann auf, die WM (7. bis 13. Juni) dem vom umstrittenen Machthaber Alexander Lukaschenko autokratisch geführten Belarus zu entziehen.

"Die UIPM darf Lukaschenkos gewalttätiges Regime nicht mit der Ausrichtung derart großer Turniere in einem Land belohnen, in dem die Bürger ausschweifender Gewalt, Folter und Diskriminierung durch die Behörden ausgesetzt sind und fast 200 politische Gefangene im Gefängnis festgehalten werden", heißt es in der Stellungnahme aus Belarus, die dem SID vorliegt.