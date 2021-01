Umfeld von Breel Embolo wollte Corona-Eklat mit Spende aus der Welt schaffen

Embolo bestreitet Teilnahme an Party

Embolo war nach SID-Informationen Gast auf einer in Corona-Zeiten illegalen Party. Entgegen der Beteuerungen des 23-Jährigen glaubt die Essener Polizei, dass der Schweizer in der Nacht zum Sonntag bei der Kontrolle eines Restaurants am Baldeneysee übers Hausdach in eine Wohnung geflohen ist. "Wir gehen davon aus, dass dieser Mann Embolo war", hatte ein Sprecher dem SID gesagt.