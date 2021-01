3. Liga: Kleinere Anpassungen am Hygienekonzept

Anzeige

DFB will Hygienekonzept von 3. Liga verbessern © FIRO/FIRO/SID

SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will vor dem Start der Rückrunde in der 3. Liga nochmal kleinere Anpassungen am Hygienekonzept vornehmen. "Wir haben die Erfahrung der Hinrunde reflektiert und werden nun an zwei, drei Stellschrauben drehen, um weitere Spielabsagen zu vermeiden", sagte Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb Ligen und Wettbewerbe, auf einer virtuellen Pressekonferenz. Am Freitag sollen die Änderungen beschlossen werden.

Neben der Empfehlung, verstärkt FFP-2-Masken einzusetzen, soll eine Mustercheckliste für den Kontakt mit dem Gesundheitsamt ins Hygieneprotokoll aufgenommen werden. Anhand dieser Liste sollen die Vereine bei einem Coronafall genau darlegen können, "wie die letzten 48 Stunden abgelaufen sind, eventuell sogar als Fotobuch", sagte Hartmann. Die Beweisführung, dass das Hygienekonzept "konsequent umgesetzt wird", werde so erleichtert und die entsprechenden Gesundheitsämter verzichten vielleicht eher auf eine komplette Mannschaftsquarantäne.

