3. Liga: Klubs durchschnittlich mit Rekord-Fehlbetrag von 1,61 Millionen Euro

In der 3. Fußball-Liga hat die Mehrheit der Klubs die Saison 2019/20 mit einem negativen finanziellen Ergebnis abgeschlossen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, erzielten lediglich sechs Klubs in der von der Coronakrise geprägten Spielzeit einen Überschuss. Im Durchschnitt wurde pro Klub ein Fehlbetrag von 1,61 Millionen Euro verzeichnet. Das sind 100.000 Euro mehr als in der komplett mit Zuschauern gespielten Saison 2018/19 und zugleich der höchste durchschnittliche Fehlbetrag seit der Ligagründung im Jahr 2008.