FIFA plant Klub-WM 2021 in Katar weiter mit Zuschauern

Der FC Bayern nimmt als Champions-League-Sieger an der Klub-WM teil © Imago

In Deutschland herrschen bis mindestens Mitte Februar strikte Kontaktbeschränkungen, doch in Katar soll der FC Bayern München vor mehreren Tausend Fans Fußball spielen. Der Weltverband FIFA plant für die Klub-WM im Wüstenstaat (4. bis 11. Februar im LIVETICKER) weiterhin mit einem "begrenzten Kontingent" an Zuschauern, wie er auf Anfrage bestätigte.