FIFA 21: TOTW #17 - Lohnt sich das überhaupt?

Jede Woche erscheint in FIFA 21's Ultimate Team Modus das Team of the Week. Normalerweise mit guten Spielern gespickt, sucht man diese bei der 17. Ausgabe fast vergeblich.

Wie hält man einen Spielmodus für seine Fans möglichst lange frisch und abwechslungsreich? Indem man in kurzen Zeitabständen immer neue Inhalte veröffentlicht. EA Sports hat diesen Vorgang mit der Implementierung der Team of the Weeks (und anderen Spezial-Event-Teams) im FIFA Ultimate Team Modus in den letzten Jahren nahezu perfektioniert.