Joe Biden rückt Fußballerin Sarah Fuller bei Inauguration in den Fokus

Der neue US-Präsident sendet auch in die Sportwelt Signale des Aufbruchs. Er rückt Fußballerin Sarah Fuller und ihre besondere Geschichte in den Fokus.

"Celebrating America" war das Motto des von Hollywood-Star Tom Hanks moderierten TV-Specials zu Bidens Amtseinführung, in dem die beiden auftraten. Es sollte Menschen ins Zentrum rücken, die die "reiche Vielfalt und die gewaltigen Begabungen, die in Amerika schlummern" repräsentieren sollten.

Fußballerin Sarah Fuller schrieb Geschichte im Football

Die 21-Jährige ist eine herausragende College-Athletin an der Vanderbilt University in Nashville, die im vergangenen Jahr nationale Schlagzeilen schrieb: Als erste Frau mischte sie in der Power Five Conference mit, der Eliteklasse des US-College Footballs.