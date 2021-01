Anzeige

Real Madrid: Besiegelt Pokal-Blamage Aus von Zinédine Zidane? Besiegelt Blamage Aus von Zidane?

"Schämen uns nicht": Zidane über Pokal-Aus gegen Drittligisten

T. Wiltschek

Zinédine Zidane will das Aus von Real Madrid im Pokal gegen einen Drittligisten nicht zu hochhängen. Dabei könnte die Niederlage auch sein Aus besiegelt haben.

Auch wenn Zinédine Zidane die Pleite nicht als Schande werten wollte: Das Aus von Real Madrid im spanischen Königspokal gegen den Drittligisten CD Alcoyano dürfte der Anfang vom Ende seiner zweiten Amtszeit als Trainer bei den Königlichen sein.

"Das Ende von Zidane in Madrid", titelt denn auch die spanische Sporttageszeitung Marca nach dem 1:2-Desaster nach Verlängerung, in der Real auch noch in Überzahl agiert hatte.

Das Konkurrenzblatt As ruft seine Leser online zu einer Abstimmung über Zidanes Zukunft auf. Am Donnerstagmorgen hatten sich schon über 15.000 User daran beteiligt. Knapp 60 Prozent votierten gegen einen Verbleib der Legende. Zidane verliert also auch bei den Fans an Zuspruch.

Aus von Zidane wohl beschlossene Sache

Der Franzose hatte die Madrilenen zwischen 2016 und 2018 als Coach zu drei Champions-League-Titeln in Folge geführt. Seit zwei Jahren ist er wieder Cheftrainer der Weißen.

Doch die Klub-Bosse scheinen ihm eine Wende nicht mehr zuzutrauen. Der einzige Grund, warum er nicht schon während der Saison seinen Stuhl räumen muss, ist offenbar die langfristige strategische Ausrichtung, der nicht nur der Trainer im Wege steht.

"Die Verantwortlichen wollen nicht sofort drastische Entscheidungen treffen. Sie warten lieber auf das Ende der Saison, um dann ein neues Real Madrid ohne einige der aktuellen Stars aufzubauen", schreibt die für gewöhnlich gut informierte Marca.

Demnach bekommt Zidane zwar noch eine Gnadenfrist. Doch hinter den Kulissen dürfte die Suche nach einem Nachfolger bereits laufen. Mit dem ehemaligen Juventus-Coach Massimiliano Allegri wird schon ein potenzieller Zidane-Erbe gehandelt.

Real droht Saison ohne Titel

In der laufenden Spielzeit haben die Königlichen mit der Supercopa und der Copa del Rey bereits zwei Chancen auf einen Titel verspielt. In La Liga und in der Champions League sind sie zwar noch im Rennen.

Doch die Art und Weise des Tiefschlags in Alcoy hat den Glauben an einen erfolgreichen Frühling noch einmal nachhaltig erschüttert. In der heimischen Liga liegen die Königlichen schon vier Punkte hinter Atlético Madrid zurück, wobei der Stadtrivale bis zum Saisonende auch noch zwei Partien mehr austragen darf. (La Liga: Die Tabelle)

In der Champions League wartet mit Atalanta Bergamo im Achtelfinale noch nicht der allergrößte Brocken. Doch als Favoriten auf den Henkelpott gelten in dieser Saison andere Teams, wie der FC Bayern oder die Topklubs aus England. (Champions League: Der Spielplan)

Zidane bremst Umbruch aus

Zidane gilt aber auch deshalb nicht mehr als der richtige Trainer, weil der Klub im kommenden Sommer endlich den schon lange nötigen Umbruch in der Mannschaft vollziehen will. Altgediente Größen, wie Kapitän Sergio Ramos (34), Außenverteidiger Marcelo (32) und Spielgestalter Luka Modric (35) haben ihren Zenit überschritten und sollen durch jüngere Spieler ersetzt werden.

Doch Zidane hielt zuletzt zu lange an ihnen fest, verpasste es, Nachwuchsspielern eine langfristige Perspektive zu geben. Martin Odegaard ist vielleicht das bekannteste, aber längst nicht einzige Beispiel für Zidanes mangelhafte Eingliederung von jungen Spielern in sein Team.

Zinedine Zidane zeigt in dieser Saison, dass er keine Rücksicht auf die Stars nimmt. Nahezu jeder Spieler saß bereits auf der Bank, die Verjüngungskur wird allmählich eingeläutet. Den Trend hin zur Jugend begrüßen auch die Real-Anhänger in einer "Marca"-Umfrage. © Getty Images Vom Umbruch betroffen sein könnte auch Toni Kroos, dem nicht nur Federico Valverde im Nacken sitzt. © Getty Images SPORT1 präsentiert die mögliche Real-Elf der Zukunft © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago TOR: THIBAUT COURTOIS (Alter: 27, bei Real Madrid seit 2018): Nach holprigem Start bei den Königlichen entwickelt sich der Belgier im Laufe der Saison zum absoluten Leistungsträger und scheint endlich angekommen in Madrid. Kassierte erst 19 Tore in 27 La-Liga-Partien. © Getty Images Anzeige RECHTE VERTEIDIGUNG: ACHRAF HAKIMI (21, seit 2006): Dem derzeit an Borussia Dortmund ausgeliehenen Marokkaner könnte die Zukunft auf der rechten Seite gehören. Ob er im Sommer nach Madrid zurückkehren wird, ist allerdings noch mit einem Fragezeichen behaftet © Getty Images INNENVERTEIDIGUNG: ÉDER MILITAO (22, seit 2019): Kam im Sommer 2019 für eine satte Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro aus Porto. Muss sich derzeit noch hinter Sergio Ramos und Raphael Varane anstellen, hat aber allemal das Potenzial den spanischen Altmeister auf lange Sicht zu ersetzen. Zidane hält große Stücke auf den Brasilianer © Getty Images RAPHAEL VARANE (26, seit 2011): Kaum zu glauben, dass der Franzose am 25. April erst 27 Jahre alt wird. Gewann in seiner Karriere bereits viermal die Champions League mit Real und wurde 2018 Weltmeister. Bei einem Verbleib wird er Sergio Ramos als Abwehrchef auf Dauer ablösen © Getty Images LINKE VERTEIDIGUNG: FERLAND MENDY (24, seit 2019): Im Sommer 2019 von Olympique Lyon gekommen, sollte der Franzose zunächst eine echte Alternative für Altmeister Marcelo darstellen. Doch die Zeichen stehen anders: Von Beginn an hat Mendy die Nase vorne, was auch die Real-Fans so anerkennen. 87 Prozent wollen Mendy nächste Saison in der Startelf sehen © Getty Images Anzeige ZENTRALES MITTELFELD: FEDERICO VALVERDE (21, seit 2016): Er ist einer der Shootingstars der aktuellen Spielzeit. Valverde stand in 23 Spielen in der Startelf und verdrängte Weltfußballer Luka Modric auf die Bank. Diego Forlan prophezeit seinem uruguayischen Landsmann in der "Marca" eine glorreiche Zukunft: "Ich wage zu behaupten, dass er im Mittelfeld der werden kann, der Sergio Ramos in der Abwehr geworden ist" © Getty Images MARTIN ÖDEGAARD (21, seit 2015): Real Madrid holte das einstige norwegische Wunderkind im Januar 2015 mit gerade einmal 16 Jahren in die spanische Hauptstadt. Nach Leihstationen in Heerenveen und Arnheim glänzt der heute 21-Jährige mit neun Torbeteiligungen bei Real Sociedad. Eine Rückkehr im Sommer wird trotz einer Leih-Option bis 2021 immer wahrscheinlicher © Getty Images RECHTER FLÜGEL: RODRYGO (19, seit 2019): Die 45 Millionen Euro, die Real im Sommer 2019 für Rodrygo bezahlte, scheinen gut angelegt. Der 19-Jährige wurde von der Plattform "Goal" kürzlich zum "größten Wunderkind des Weltfußballs" gekürt. In 21 Spielen in dieser Saison kommt der Brasilianer auf starke neun Torbeteiligungen. 89 Prozent der befragten Real-Fans ziehen Rodrygo Gareth Bale vor © Getty Images OFFENSIVES MITTELFELD: ISCO (27, seit 2013): Kam als 21-Jähriger im Jahr 2013 zu den Königlichen und erlebte fortan eine der erfolgreichsten Perioden der Vereinsgeschichte mit. Ist in seinen knapp sieben Jahren nie unumstrittener Stammspieler gewesen, besitzt dennoch nach wie vor außerordentliche Fähigkeiten. 69 Prozent der Befragten wünschen sich den Edeltechniker nächstes Jahr in der Startelf © Getty Images Anzeige LINKER FLÜGEL: VINICIUS JUNIOR (19, seit 2018): In einer für Real Madrid eher tristen Saison 2018/19 war der junge Brasilianer einer der Lichtblicke. Schnell, wendig, dribbelstark - der 19-Jährige bringt alles mit für eine erfolgreiche Karriere bei den Königlichen. Zusammen mit Rodrygo können die Landsmänner das Flügel-Gespann der Zukunft bilden © Getty Images STURM: LUKA JOVIC (22, seit 2019): In seiner ersten Saison in Madrid hat der Serbe einen schweren Stand. Den hohen Erwartungen wird Jovic mit nur zwei Toren nicht gerecht, an Karim Benzema ist derzeit noch kein vorbeikommen. Dass der 22-Jährige den Franzosen mittelfristig ablösen kann, scheint Reals Fans angesichts seines großen Potenzials aber möglich © Getty Images Real Madrids mögliche Elf der Zukunft: Courtois - Hakimi - Militao - Varane - Mendy - Valverde - Ödegaard - Rodrygo - Isco - Vinicius Jr. - Jovic © Getty Images

Während es den Norweger aufgrund von fehlenden Perspektiven schon wieder aus Madrid wegzieht, sollen im Sommer Spieler geholt werden, die den Umbruch in der Mannschaft vorantreiben könnten. David Alaba und Kylian Mbappé sind nur zwei der häufig genannten Namen, wenn es um eine Verjüngung des Kaders geht.