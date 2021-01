Sabine Töpperwien beendet Karriere als Fußball-Reporterin

Jahrzehnte lang verfolgen Zuhörer gebannt ihre Berichte über die Bundesliga. In Kürze schließt Reporterin Sabine Töpperwien das Kapitel ab.

Eine der bekanntesten Fußball-Reporterinnen Deutschlands hört auf. Sabine Töpperwien legt das Mikrofon am 1. Februar beiseite. Das gab der WDR am Donnerstag bekannt.

"Das war es! Meine Seele und mein Geist sind zwar noch willig. Aber mein Körper hat seit 2020 die Handbremse gezogen. Ich habe eine blöde Nerven- und Sehnenentzündung in beiden Armen erhalten. Grund soll wohl die viele Arbeit am Computer sein", erklärte die 60-Jährige ihren Schritt in den vorzeitigen Ruhestand dem WDR.