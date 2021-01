Schwarzer lobt Arbeit von Gislason: "Hat Hand und Fuß"

Ex-Weltmeister Christian Schwarzer lobt die Arbeit von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in höchsten Tönen. "Alles was Gislason bisher macht, hat Hand und Fuß", sagte der 51-Jährige bei SPOX: "Er hat der Mannschaft in kürzester Zeit eine Struktur gegeben, in der sie sich gut zurechtzufinden scheint." Das große Plus von Gislason sei, dass er sich mit seiner enormen Erfahrung "genau in die Lage seiner Spieler hineinversetzen" könne.