Biathlon-WM: Eisenbichler vom DSV gibt Medaillen-Ziel für DSV-Athleten vor

Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der deutschen Biathleten, hat bei der WM in Pokljuka "vier, fünf Medaillen" im Visier. Das sei "immer eine Zielsetzung, auch wenn ich eigentlich gar keine klare Vorgabe aussprechen will", sagte Eisenbichler der Passauer Neuen Presse . ( Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER )

Er gehe "gehe aber schon davon aus, dass wir von unseren Top-Athleten ? also Erik Lesser, Benedikt Doll und Arnd Peiffer bei den Männern sowie Franziska Preuß und Denise Herrmann bei den Damen ? Medaillen erwarten können. Und vor allem auch in den Staffelwettbewerben", ergänzte Eisenbichler mit Blick auf die Titelkämpfe in Slowenien (10. bis 21. Februar). Aktuell findet in Antholz die Generalprobe statt.