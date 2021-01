Nordische Kombination: Bernhard Gruber feiert Comeback nach Herz-OP

"Ich habe am Dienstag meine ersten Großschanzensprünge absolviert. Es fühlt sich alles wie gewohnt an, fast so als ob ich nie weg gewesen bin", sagte der dreimalige Weltmeister, "ich bin körperlich super vorbereitet, das Feuer in mir brennt wie eh und je."

Gruber 2010 Olympiasieger in der nordischen Kombination

Gruber, 2010 in Vancouver Olympiasieger mit dem ÖSV-Team, hatte sein letztes Rennen am 25. Januar 2020 in Oberstdorf bestritten. Die Chancen auf seine siebte WM-Teilnahme in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) sind eher gering, Gruber will sich aber keinen Druck machen.