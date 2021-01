Ralph Hasenhüttl erklärt, warum es bei Timo Werner nicht läuft

Lampard: Werner und Co. "nicht Tormaschinen"

Erfüllen konnte der Deutsche die an seine hohe Ablöse (53 Millionen) geknüpften Erwartungen jedoch bislang nicht. Erst vier Mal netzte der 24-Jährige in der Premier League ein.

Hasenhüttl: Lampard setzt Werner falsch ein

Dass Werner bei Chelsea keine Tormaschine ist, liegt laut dessen Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl auch an Lampards Verwendung des ehemaligen Leipzigers. Der Österreicher sagte der Metro: "Ich kenne Timo sehr gut und habe ihn in Situationen gesehen, in denen er nicht gut war. Meistens liegt es daran, dass das Spiel nicht zu ihm passt. Ich denke, dass die Mannschaft nicht so spielt, dass er sein Bestes geben kann."