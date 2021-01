Streif 2021: Abfahrt Ski alpin in Kitzbühel LIVE im TV, Stream & Ticker

Das Spektakel auf der Streif verspricht in diesem Jahr noch größer zu werden. Beim legendären Ski-Weltcup in Kitzbühel stehen 2021 sogar drei Rennen an.

Hahnenkamm-Rennen: Der Mythos Steif

Die Streif, das sind 3312 Meter in Schnee und Eis gehauener Irrsinn, das ist eine Piste als Frontalangriff auf die Gesundheit, ein gnadenloser Henker für Karrieren. Mit 50 Prozent Gefälle ist es der steilste Start im Weltcup. Mausefalle, Karussellkurve, Steilhang, Seidlalmsprung, Hausbergkante, Traverse - die Namen der schwierigsten Streckenabschnitte sind Musik in den Ohren der Fans.

Die letzte Linksurve vor der Traverse, dann noch einmal rechts in den Zielhang und mit über 120 km/h über den Zielsprung. Wer es ohne Sturz bis nach unten schafft, wird von den über 40.000 Zuschauern als Held gefeiert © Getty Images

So ergeht es 2018 auch Thomas Dreßen. Der Deutsche gewinnt auf der "Streif" sensationell und sorgt für den größten Triumph seiner Karriere. Wem ein Sieg gelingt, dessen Namen wird an die Gondel des Skigebietes gemalt. Seinen Mega-Coup will der Garmischer am Wochenende wiederholen, wenn es wieder heißt: Kitzbühel! © Getty Images

Doch Vorsicht ist geboten. Denn wer hier stürzt, landet in den meisten Fällen im Krankenhaus. Die Gefahr fährt auch 2020 mit. SPORT1 zeigt die spektakulärsten Unfälle auf der legendären Rennstrecke © Getty Images

Hausbergkante, Mausefalle und Zielsprung werden den Rennfahrern auch an diesem Wochenende wieder alles abverlangen. Im Training 2017 stürzt der Österreicher Florian Scheiber an der Hausbergkante. Der Tiroler fliegt nach dem Sprung in die Fangnetze. Dabei zieht er sich einen Kreuzbandriss sowie Meniskusrisse im rechten Knie zu © Imago

Dieser Horrorsturz von Daniel Albrecht am 22. Januar 2009 lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Während des Trainings stürzt der Schweizer nach dem Zielsprung und landet 70 Meter später mit dem Rücken auf der betonharten Piste © dpa Picture-Alliance

Albrechts Ski werden ihm förmlich von den Skischuhen gerissen und zerbrechen in ihre Einzelteile. Es ist einfach unglaublich, welche Kräfte hier wirken © dpa Picture-Alliance

Der Schweizer liegt danach drei Wochen im künstlichen Koma. Die Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung. Albrecht startet nach langer Rehabilitation 22 Monate später sogar wieder bei einem Skirennen © Getty Images

Noch sieht es so aus, als ob der Vorläufer Patrick Hinterseer den drohenden Sturz am 15. Januar 2008 beim Zielsprung auf der Streif abwenden kann © Getty Images

Aber er kommt während des ersten Abfahrtstrainings bei einem Sprung massiv in Rücklage © Getty Images

Die Folge: Die Ski wandern immer höher - und am Ende landet Hinterseer auf dem Rücken. Von den Ärzten werden Verletzungen des sechsten und siebenten Brustwirbels diagnostiziert © Getty Images

Dieser Sturz leitet leider das Karriereende des Österreichers Thomas Graggaber ein © Imago

Der Aufprall ist so hart, dass ein Serienbruch der Rippen diagnostiziert wird. Außerdem verletzt er sich an der Schulter und Lunge © Imago

Graggaber kann die Strecke zwar mit Hilfe des Rennarztes und eines Streckenpostens verlassen, wird aber nie mehr als professioneller Rennfahrer starten © Imago

Auf dem Foto kann man sehen, wie der US-Amerikaner Scott Macartney am 19. Januar 2008 während der Landung in Rücklage gerät. Der nahende Sturz ist nicht mehr vermeidbar. Macartney wird im Universitätsklinikum in Innsbruck in ein künstliches Koma versetzt - und das auch noch an seinem Geburtstag. © Imago

Ironie des Schicksals: Die Menge setzt gerade zu einem Geburtstagsständchen an, als Macartney stürzt. Er bleibt bewusstlos auf der Piste liegen. Wo vorher noch 42.000 Zuschauer sangen, ist es nun totenstill. Entwarnung gibt es erst einen Tag später: Macartney erwacht aus dem künstlichen Koma und soll sich als erstes nach seiner Zeit erkundigt haben © Imago

Wie Macartney wird auch dem taliener Walter Girardi der Zielsprung zum Verhängnis © Imago

Chad Fleischer ist sich nach eigener Aussage ziemlich sicher, das Rennen im Januar 1995 in Kitzbühel zu gewinnen. Doch wie so vielen Fahrern wird auch ihm der Zielhang zum Verhängnis © Getty Images

20. Januar 2011: Einer der schlimmten Stürze auf der Streif. Schon kurz nach dem Absprung in die Mausefalle verdreht sich Hans Grugger in der Luft © Imago

Grugger knallt wie ein Stein auf die Piste und bleibt nach dem Trainingsunfall bewusstlos auf der Strecke liegen. Er erleidet ein schweres Schädel-Hirn-Trauma © Imago

Mit nur einem Ski landet Andreas Buder am 16. Januar 2008 während des Trainings auf der Piste. Die Kompression ist selbst für einen Skiprofi zu viel © Imago

Er kann dem Druck nicht standhalten und schießt in die Fangzäune © Imago

Buder muss mit einem Helikopter in die Klinik geflogen werden. Sein rechter Schienbeinkopf ist gebrochen und zwingt ihn zu einer sechsmonatigen Pause © Getty Images

Der Kanadier Jeff Hume hat bei seinem Sturz am 24. Januar 2004 Glück im Unglück © Getty Images

Er zieht sich eine Gehirnerschütterung, eine Brustprellung und Schnittwunden zu und bleibt für eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus © Getty Images

11. Januar 1985 - Vor mehr als 30 Jahren sind die Rennfahrer kaum langsamer unterwegs als heute. Durch einen Schlag an der Hausbergkante verliert der deutsche Skirennfahrer Klaus Gattermann die Kontrolle © Imago

Gattermann rutscht bis zum Fangzaun. Helfer sind sofort zur Stelle. Die Diagnose: Nasenbeinbruch und eine schwere Gehirnerschütterung © Imago

Patrick Ortlieb hält sich nach seinem Sturz an der Hausbergkante am 21. Januar 1999 den rechten Oberschenkel. Leider bestätigen sich alle Befürchtungen © dpa Picture-Alliance

Ein gequältes Lächeln aus dem Krankenhaus. Bei Ortlieb wird ein Trümmerbruch im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Der Olympiasieger muss seine Karriere nach dem Sturz vorzeitig beenden © dpa Picture-Alliance

Der Kanadier Todd Brooker gewinnt 1983 die Abfahrt auf der Streif. Vier Jahre später wirft ihn die Piste brutal ab. Wie eine Puppe wird er nach einem Überschlag den Zielhang hinunter geschleudert. Wegen einer schweren Knieverletzung muss er seine Karriere beenden © Imago

Am 23. Januar 2015 ereignet sich ein weiterer schwerer Sturz auf der Streif. Wieder ist es die Hausbergkante, die einem Rennfahrer zum Verhängnis wird. Marc Gisin aus der Schweiz kommt nach dem Sprung auf der Piste auf und überschlägt sich mehrfach © Imago

Er wird sofort nach Innsbruck geflogen. Dort diagnostizieren die Ärzte ein Schädel-Hirn-Trauma und Brustverletzungen © Getty Images

2016 entwickelt sich zum absoluten Horror-Jahr. Mit am schwersten erwischt es die Österreicher Georg Streitberger... © Getty Images

...und Hannes Reichelt, die beide an der gleichen Stelle in den Fangzaun krachen © dpa Picture Alliance

Streitberger muss mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Diagnose: Kreuzbandriss im rechten Knie, dazu sind auch Seiten- und Innenband gerissen © Imago

Wenig später verliert auch Reichelt die Kontrolle und schlittert über die Piste in den Fangzaun. Nach bangen Augenblicken kommt der zweite Österreicher aus eigener Kraft auf die Beine © Getty Images

Auch für Reichelt geht es mit dem Heli in die Klinik, eine Vorsichtsmaßnahme. Außer Kopfschmerzen hat er keine offensichtlichen Verletzungen davongetragen. Diagnose: Knochenstauchung im linken Knie © Getty Images

Nach Streitberger und Reichelt erwischt es kurze Zeit später auch Aksel Lund Svindal - den 100-Kilo-Mann, der ohne Airbag durch die Luft wirbelt © Getty Images

Streckenposten helfen dem Norweger nach seinem heftigen Crash auf. Der Norweger hebt den Arm und signalisiert den Zuschauern damit, dass es ihm gut geht. Später erhält er dann die Schockdiagnose: Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie. Bis heute leidet er unter den Folgen, ein Comeback-Versuch scheitert nach wenigen Rennen. Eine weitere OP ist erforderlich und die aktuelle Saison beendet © Getty Images

Und schon im ersten Training 2017 erwischt es den nächsten Österreicher. Otmar Striedinger wird ein Bindungsbruch auf eisigem Untergrund zum Verhängnis. Ein Cut im Oberschenkel und ein Nasenbeinbruch hindern ihn jedoch nicht am Start bei Super-G und Abfahrt © Getty Images

Im Rennen fliegt dann der spätere Abfahrtsweltmeister Beat Feuz spektakulär ins Fangnetz. Der Schweizer kommt aber glimpflich und mit dem Schrecken davon © Getty Images

Bei Dreßens Sieg 2018 erleben drei andere Rennteilnehmer dramatische Momente: Der Italiener Christof Innerhofer, der US-Amerikaner Jared Goldberg und der Franzose Johan Clarey (Bild) stürzen © Getty Images

Vor allem der Crash von Clarey sieht übel aus: Erst das zweite Fangnetz kann ihn aufhalten, nachdem er am Zielhang die Kontrolle über seine Skier verliert. Schwere Verletzungen erleidet er zum Glück nicht © Imago

Goldberg verliert in der Traverse die Bodenhaftung. Auch er fliegt spektakulär ab und hat Glück im Unglück © Getty Images

An gleicher Stelle erwischt es auch Innerhofer, der sich allerdings abfedern und einen Abflug verhindern kann © Getty Images

Der Sieg von Dominik Paris 2019 wird von einem schweren Sturz überschattet. Alex Köll (Schweden) muss nach seinem Abflug im Zielhang mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Der Schwede verliert in einer Rechtskurve die Kontrolle und knallt kurz vor dem berüchtigten Zielsprung der Streif böse auf die eisige Piste © dpa Picture Alliance