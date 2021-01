VfB Stuttgart: Guido Buchwald kritisiert Thomas Hitzlsperger

Hitzlsperger hatte den Aufsichtsratsvorsitzenden und Präsidenten Claus Vogt kurz vor dem Jahreswechsel in einem offenen Brief harsch attackiert und seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt.

Buchwald sorgt sich um den VfB Stuttgart

"Ausgerechnet in einer Phase, in der es endlich sportlich wieder aufwärts geht, passiert so etwas", hadert Buchwald: "Irgendwann wird in der Kabine mehr über die Streitereien geredet und weniger über den nächsten Gegner."