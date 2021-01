NBA verschärft die Regularien - Handshakes sind nicht mehr erlaubt.

NBA 2020/21: So läuft die neue Saison

Nachdem einige Spieler die neuen Ligaregeln gegen unnötigen Kontakt an Spieltagen missachtet haben, verlegt die NBA nun die Team-Security in den Midcourt-Bereich, um Verstöße wie Umarmungen und Händeschütteln zu unterbinden. Das berichtet ESPN .

Trotz dieser Änderungen gab es immer noch Fälle, in denen sich die Spieler nach der Partie zu nahe kamen.

Daher veranlasste die NBA nun, dass die Teams beim Aufwärmen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause auf ihrer Spielfeldhälfte bleiben müssen.

High-Fives sind nicht mehr erlaubt

In der Vorwoche gab es in der NBA elf neue positive Fälle von COVID-19 bei 502 Spielern. Die Liga verschob jetzt auch das Freitagsspiel zwischen den Washington Wizards und den Milwaukee Bucks. Es ist das 17. Spiel der regulären Saison, das in dieser Saison verlegt wurde.