Mischa Zverev: "Sascha will unbedingt für Deutschland Davis Cup spielen"

Bei der ersten und bislang letzten Ausgabe der Davis-Cup-Finalrunde 2019 hatte Alexander Zverev auf eine Teilnahme verzichtet, da der späte Termin am Jahresende nicht in seine Planung passte. Auch in der erfolgreichen Qualifikationsrunde im Vorjahr gegen Belarus fehlte der 23-Jährige. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die Endrunde im vergangenen Jahr aus, deshalb ist Deutschland bereits für die diesjährige Ausgabe (25. November bis zum 5. Dezember) qualifiziert.

Der gebürtige Hamburger Alexander Zverev lebt mittlerweile in Monte Carlo. Laut Mischa Zverev ist die Verbundenheit seines Bruders mit Deutschland aber nach wie vor groß. "Viele sagen, er sei ein internationaler Star in einem internationalen Sport", sagte der 33-Jährige: "Das mag wohl sein, aber am Ende kommt man trotzdem aus Deutschland, man kommt wieder zurück in die Heimat und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für einen Sportler und besonders für Sascha."