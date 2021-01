NHL: Dominik Kahun lobt Top-Talent Tim Stützle von den Ottawa Senators

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun glaubt an den ganz großen Durchbruch von Ausnahmetalent Tim Stützle in der NHL. Der 19-Jährige wurde von Ottawa gedraftet.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun glaubt an den ganz großen Durchbruch von Ausnahmetalent Tim Stützle in der NHL.

"Er wird auf jeden Fall mal ein Superstar in dieser Liga sein, davon gehe ich aus", sagte der Stürmer der Edmonton Oilers dem SID: "Er hat schon überall gezeigt, was für ein Potenzial er hat. Ob das in Deutschland war oder bei der Junioren-WM, wo er für mich der beste Spieler war." (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)