NBA: Doncic erreicht mit Mavs Meilenstein, Theis bei Celtics-Pleite stark

NBA 2020/21: So läuft die neue Saison

Beim 124:112-Sieg der Dallas Mavericks gegen die Indiana Pacers legte der 21-Jährige mit 13 Punkten, zwölf Rebounds und zwölf Assists erneut ein Triple-Double auf. Es war bereits das 30. für den Point Guard. Außer Oscar Robertson erreichte noch kein Spieler in der NBA-Geschichte diesen Meilenstein früher als der junge Slowene.

Bei den Pacers zeigten sich vor allem zwei Spieler in Topform. Malcolm Brogdon (26 Zähler) und Domantas Sabonis (25 Zähler) konnten die Niederlage ihres Teams jedoch nicht verhindern.

Theis legt Double-Double auf

Eine bärenstarke Leistung bot in der Nacht auch Daniel Theis. Der Deutsche in Diensten der Boston Celtics legte von der Bank kommend gegen die Philadelphia 76ers ein Double-Double aus 23 Punkten und zehn Rebounds auf das Parkett - das erste für ihn in dieser Saison.