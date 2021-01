Bundesliga, Freiburg: Petersen erfolgreichster Joker in Europas Top-5-Ligen

Petersen überflügelt Salinas

Es war bereits sein 29. Jokertreffer in der Bundesliga. Rekordhalter in Deutschlands höchster Spielklasse war Petersen schon länger. Mit dem Tor gegen die Hessen hat er nun auch die meister Treffer nach Einwechslung in Europas Top-5-Ligen erzielt. Er überholte den Spanier Julio Salinas, der in der La Liga 28-Mal nach Einwechslung erfolgreich gewesen war.