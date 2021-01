Superjoker Petersen beendet Frankfurter Siegesserie

Beim Geisterspiel im Schwarzwaldstadion liefen die Gäste nach dem Karriereende von Kapitän David Abraham mit Routinier Makoto Hasebe als Spielführer auf. Star-Rückkehrer Luka Jovic saß wie bei seinem erfolgreichen Joker-Debüt mit zwei Toren gegen Schalke 04 (3:1) zunächst auf der Bank. "Luka ist noch nicht ganz so in Schwung, dass er von Anfang an spielen kann", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter: "Aber es ist gut zu wissen, so einen Klassespieler auf der Bank zu haben."