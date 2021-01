Handball-WM: Norwegen um Sagosen schlägt Portugal in Hauptrunde

Was für ein Thriller!

Norwegen hat bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten das drohende Aus abgewendet.

Nach der Auftaktpleite in der Vorrunde gegen Frankreich stand der Topfavorit um Superstar Sander Sagosen gegen die Portugiesen unter Druck, behielt aber in einer dramatischen Schlussphase die Nerven. Allerdings hatten die Skandinavier dabei gehörig im Glück, der letzte Wurf der Portugiesen knallte an den Pfosten (Alles zur Handball-WM).