Handball-WM: Findet Andreas Wolff zur Weltklasse zurück?

R. Wigger, C. Paschwitz

Andreas Wolff bei seinem Start in die Handball-WM glücklos

Hat Bundestrainer Alfred Gislason sich also verspekuliert? Diesen Vorwurf findet Fritz unfair: "Da hat sich niemand verzockt, denn diese Spielabsage gegen Kap Verde war im Vorfeld nicht vorauszusehen."

Bob Hanning: Torhüter nicht Weltklasse

Zu Wolffs Verteidigung muss auch gesagt sein: Die Ungarn kamen viel zu häufig frei zum Wurf - und auch Bitter konnte nicht an seine Leistung anknüpfen, die er gegen (wenig konkurrenzfähige) Uruguayer gezeigt hatte.

Der Schlussmann des TVB Stuttgart kam auf vier Paraden, was für eine Fangquote von 21 Prozent reichte.

"Unsere Weltklasse-Torhüter haben es nicht geschafft, auch Weltklasse zu halten", merkte Vizepräsident Bob Hanning im RBB an, während Co-Trainer Erik Wudtke die Hauptverantwortung bei der Abwehr sah.

Gislasons Co-Trainer nimmt Abwehr in die Pflicht

"Wir haben die Grundprinzipien, die wir erfüllen müssen, um herausragende Torwartleistungen zu bekommen, nicht erfüllt - zumindest nicht in der Gänze", erklärte Wudtke beim virtuellen Medientermin vor der Spanien-Partie auf SPORT1 -Nachfrage.

Das aggressive Spiel im Innenblock sei in einigen Phasen "nicht vorhanden" gewesen. "Dann kommen die Torhüter nur schwer ins Spiel, das galt sowohl für Andi als auch für Jogi", schlussfolgerte Wudtke: "Wir konnten ihnen nicht so helfen, wie wir wollten, um dann auch die Hilfe von ihnen zu bekommen, die wir erwarten können."

Welche Erinnerung an Spanienwird wach?

An diesem Donnerstag muss sich auch das deutsche Keeper-Duo - sollte sich Gislason erneut für Wolff und Bitter und gegen Silvio Heinevetter entscheiden - gewaltig steigern, um den deutschen Traum vom Viertelfinale am Leben zu halten. Doch auf wen setzt Gislason von Beginn an?