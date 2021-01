Premier League: Manchester City besiegt Aston Villa - Ilkay Gündogan trifft

Manchester City setzt sich mit dem neunten Pflichtspielsieg in Serie an die Tabellenspitze. Allerdings gibt es einen Mega-Zoff um das Führungstor.

Manchester City hat sich mit dem neunten Pflichtspielsieg in Serie an der Tabellenspitze der englischen Premier League festgesetzt. ( SERVICE: Tabelle der Premier League )

Mit dem deutschen Nationalspieler und Torschützen Ilkay Gündogan bezwang die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola am Mittwoch Aston Villa in einem Nachholspiel 2:0 (0:0).

Große Aufregung um City-Treffer

Villas Trainer Dean Smith war nach dem Treffer nicht mehr zu beruhigen. Er beschwerte sich so lange, bis er von Schiedsrichter Jonathan Moss die Rote Karte sah. "Es war eine absurde Entscheidung. So ein Tor habe ich noch nicht gesehen. Das muss man sich ansehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Stadion dachte, dass es ein Tor war", giftete der Coach bei Match of the Day.