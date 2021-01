Anzeige

VfL Bochum: Neururer und Lameck träumen vom Aufstieg und bangen mit Schalke Ist Bochum bald größer als Schalke?

Passt Heilsbringer Huntelaar überhaupt ins S04-System?

R. Franke

Der VfL Bochum darf in dieser Saison vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Reviernachbar Schalke taumelt Richtung Abstieg. Bei SPORT1 sprechen zwei VfL-Ikonen.

"Machst mit 'nem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein VfL!" Diese Zeile singt Herbert Grönemeyer, der in Bochum aufwuchs, in seiner Hymne für die Stadt.

Vor jedem Heimspiel wird das Lied gespielt. Und seit geraumer Zeit macht es für den Fan auch wieder Sinn, denn der Klub von der Castroper Straße macht seinen Anhängern wieder richtig Freude - wenn diese in der Corona-Pandemie auch nicht im Stadion dabei sein können. (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)

Anzeige

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der 2. Liga zeigt: der VfL Bochum darf wieder einen Gedanken an den Aufstieg in die Bundesliga verschwenden. Punkten die Westfalen am heutigen Sonntag beim SV Sandhausen, stehen sie zum Hinrundenende sicher auf einem direkten Aufstiegsplatz. (2. Bundesliga: SV Sandhausen - VfL Bochum, Sonntag 13.30 Uhr im LIVETICKER)



"Träumen ist erlaubt beim VfL, und diese Träume können langsam Realität werden", sagt Kulttrainer Peter Neururer im Gespräch mit SPORT1. Der 65-Jährige, der von 2001 bis 2005 und in der Saison 2013/2014 Trainer in Bochum war, ergänzt: "Der Verein träumt schon seit zig Jahren davon, wieder aufzusteigen. Und ausgerechnet in dem Jahr, als keiner davon gesprochen hat, ist die Möglichkeit so groß, wie sie noch nie war."

Der CHECK24 Doppelpass mit Reiner Calmund und Marco Bode am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Neururer gerät ins Schwärmen, wenn er an seine erste Amtszeit in Bochum zurückdenkt. "Die erste Zeit in Bochum gehörte emotional sicher zu der schönsten Zeit in meiner Trainerkarriere", erinnert er sich. "Wir hatten einfach Erfolg, sind aufgestiegen, haben die Klasse gehalten und dann wurde vor dem BVB und Schalke der Europapokal erreicht. Als Ruhrgebietsmeister rumzulaufen, war großartig. Damit hatte keiner gerechnet."

Reis einst Co-Trainer unter Neururer

Jeder Fan hat noch Neururers Moonwalk in Erinnerung. Als die Qualifikation für den Europapokal feststand, tanzte er vor den Fans auf dem Rasen in Manier von Michael Jackson. "Das war großer Mist. Denn wenn man nur darauf reduziert wird in den Jahren, wo durchaus Erfolg da war, dann ist das eher traurig", sagt er heute. Ein Jahr später stieg der VfL ab, Neururer musste gehen.

Doch er erinnert sich gerne an harmonisches Miteinander im Klub, damals ein Indikator für den Erfolg. "Zu der Zeit hatten wir einen Präsidenten (Werner Altegoer, Anm. d. Red.) und Mitarbeiter, wie ich sie mein Leben lang noch nicht hatte. Daraus sind bis heute Freundschaften entstanden."



Den VfL beobachtet er nach wie vor. Und er freut sich über den aktuellen Erfolg beim Team von Thomas Reis, der unter Neururer gespielt hat (2001 bis 2003) und in der Spielzeit 2013/2014 sein Co-Trainer war.

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Neururer: "VfL ist mit dem HSV Aufstiegsfavorit"

"Reisi ist ein richtig guter Typ. Er macht mit der Mannschaft gerade alles richtig. Er ist ein zielbewusster Typ, der geradewegs seinen Weg geht, ein Spiel lesen kann und den VfL in- und auswendig kennt. Und er ist aktuell erfolgreich. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Aber das ist man immer, wenn man Erfolg hat", meint Neururer.

Auch das VfL-Spiel gefällt dem Ex-Trainer. "Die Jungs spielen klasse. Die Balance im Spiel zwischen Offensive und Defensive ist in sich stimmig. Darüber hinaus hat man im Offensivbereich noch großartige Möglichkeiten, variabel nach vorne zu spielen."



Neururer ist überzeugt von der Qualität im Team. "Silvere Ganvoula, in der vergangenen Saison Torschützenkönig beim VfL und jetzt von der Bank kommend, zeigt, dass da Qualität vorhanden ist. In dieser aktuellen Situation lügt die Tabelle nicht mehr: Der VfL ist zusammen mit dem HSV der absolute Favorit für den Aufstieg."

Anzeige

Kopfball-Lupfer lässt Bochum jubeln

Neururer: "Das Gesamtkonzept stimmt"

Das Gesamtkonzept stimme in Bochum aktuell einfach. "Ich kenne in der Vergangenheit beim VfL keine Fehlgriffe bei den Trainern. Ich kenne nur eine Menge Fehlgriffe, die im Verein gemacht wurden. Aber die Zeiten sind vorbei. Was Ilja Kaenzig (Sprecher der VfL-Geschäftsführung, Anm. d. Red.) im Hintergrund auf die Beine gestellt hat, ist großartig." Jetzt gebe es "eine vernünftige Führung. Und je besser die Führung, desto besser kann man das im sportlichen Bereich ausleben."



Bei einer Frage geht Neururer aus dem Sattel. Ob der VfL im Aufstiegsfall die kommende Nummer zwei im Ruhrgebiet werden könne, wenn Schalke absteigen müsse? Die Königsblauen beendeten die Hinrunde nach einem 1:2 am Mittwoch zu Hause gegen den 1. FC Köln auf Platz 18.

Neururer wehrt sich gegen Vergleiche

Davon will Neururer nichts hören. "Die Hinrunde ist gerade erst zu Ende. Da will ich nicht darüber reden, was am Ende dieser Saison passiert", stellt er klar. "Beides miteinander in einen Vergleich zu bringen, finde ich nicht gut. Ich gönne dem VfL aus ganzem Herzen den Aufstieg, Schalke aus ganzem Herzen den Klassenerhalt."

Aber er weiß auch: "Nach dem 1:2 gegen Köln müssen jetzt natürlich so schnell wie möglich Planungen für die 2. Liga gemacht werden. Die Chancen die Liga zu halten - vielleicht noch über die Relegation - sind minimal. Man muss sich innerlich von der Bundesliga verabschieden."

Die Bochumer dagegen können sich innerlich langsam mit dem Oberhaus beschäftigen. Und VfL-Legende Michael "Ata" Lameck (1972 bis 1988) wäre glücklich über einen Aufstieg seines Herzensvereins.

"Zurück in die Zukunft": Das ist das Motto bei Schalke 04, zumindest wenn es um die Trainer geht. Nach der Entlassung von Manuel Baum soll es der Coach wieder richten, der die Königsblauen schon vor 20 Jahren ins nicht mehr ganz so neue Jahrtausend geführt hatte: Huub Stevens. SPORT1 blickt auf die 18 S04-Trainer seit 2000 und verrät, was sie derzeit machen © Imago HUUB STEVENS: Er ist und bleibt DER Schalke-Trainer der jüngeren Vereinsgeschichte. Unter Stevens gewann S04 mit den legendären Eurofightern den UEFA-Cup 1997 und holte auch zweimal den DFB-Pokal (2001, 2002). 2001 verpasste Stevens nach einem dramatischen Saisonfinale die langersehnte Meisterschaft mit den Königsblauen und wurde "Meister der Herzen" © Imago Nach seinem ersten Engagement (1996-2002) nimmt Stevens nun schon zum dritten Mal wieder auf der Trainerbank der Knappen Platz. Zuletzt war dies in der Saison 2018/19 der Fall, als er nach Tedescos Entlassung im März 2019 bis zum Saisonende die Mannschaft trainierte. Auch 2011 und 2012 war er schon als Trainer eingesprungen. Sein Amt im Aufsichtsrat lässt Stevens ruhen, so lange er jetzt Trainer ist. © Getty Images FRANK NEUBARTH: Stevens Nachfolger 2002 wurde der frühere Bremer Angreifer. Die Fußstapfen, die der Niederländer hinterließ, waren für den Bundesliga-Newcomer zu groß. Nach nur 33 Pflichtspielen war im März 2003 wieder Schluss und Neubarth wurde entlassen - trotz eines Punkteschnittes von 1,67. Nach Stationen bei Holstein Kiel und Carl Zeiss Jena trainiert das Werder-Urgestein derzeit den FC Verden 04 in der Landesliga Lüneburg © Getty Images Anzeige MARC WILMOTS: Der Belgier versuchte als Interimstrainer, den Spirit der Eurofighter von 1997 zu verbreiten. Er hatte für 96 Tage und acht Pflichtspiele das Kommando. Der Punkteschnitt des "Kampfschweins": 1,25. Bis Dezember 2019 war Wilmots Nationaltrainer des Iran. Seitdem hat er bis heute keinen Job mehr als Trainer angenommen © Getty Images JUPP HEYNCKES: Die Trainerlegende versuchte sich auch als Coach bei den Königsblauen. 2004 verpasste er das Saisonziel UEFA-Cup und wurde nach einem schwachen Start in die Saison 2004/05 und einem schwierigen Verhältnis zur Mannschaft gefeuert. In 57 Pflichstpielen sicherte er Schalke dennoch achtbare 1,72 Punkte. Seine Trainer-Karriere hat Heynckes 2018 offiziell beendet. 2013 machte er sich mit dem Triple beim FC Bayern unsterblich © Getty Images EDDY ACHTERBERG: Für vier Spiele übernahm dann Eddy Achterberg das Ruder. Sein überragender Punkteschnitt: 2,25. Bis 2011 war der Niederländer als Scout bei RB Salzburg aktiv, hat sich aber aus dem Sportgeschehen zurückgezogen © Getty Images RALF RANGNICK: Der Fußball-Professor heuerte zweimal bei Schalke an (2004 und 2011). Führte S04 in seiner ersten Saison zur Vizemeisterschaft und war auch danach sehr erfolgreich. Rangnick musste allerdings im Dezember 2005 den Hut nehmen, als er sich mit Rudi Assauer überwarf. 2011 holte er mit S04 den DFB-Pokal, trat aber im September desselben Jahres wegen Burnouts zurück. Holte in 88 Spielen herausragende 1,82 Punkte im Schnitt. Derzeit ist Rangnick Privtier © Getty Images Anzeige OLIVER RECK: Genau für ein Match durfte dann 2005 Oliver Reck die Königsblauen coachen. Er verlor beim VfB Stuttgart mit 0:2. Mittlerweile trainiert der ehemalige Nationaltorhüter den Viertligisten SSV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord © Getty Images MIRKO SLOMKA: Bei seiner ersten Trainerstation im Profibereich wusste Slomka sofort zu überzeugen. Insgesamt 830 Tage und 109 Pflichtspiele war er der erste Mann auf Schalke. Verpasste 2007 die ersehnte Meisterschaft als Vizemeister und musste im April 2008 den Platz räumen (Punkteschnitt: 1,79). Im November 2019 wurde Slomka als Trainer von Hannover 96 entlassen und ist seit 2020 Co-Kommentator bei Prime Video © Getty Images MIKE BÜSKENS: Der Eurofighter durfte 2008 und 2009 als Interimstrainer ran. In den ersten zehn Pflichtspielen feierte er neun Siege und ein Remis. In seinen letzten fünf Partien holte er allerdings nur noch einen Punkt (Schnitt: 1,93). Derzeit arbeiet Büskens bei Schalke als Koordinator für ausgeliehenen Spieler und beim DFB als Co-Trainer der U16-Auswahl © Getty Images FRED RUTTEN: Der Niederländer übernahm 2008 den Posten bei Schalke, musste aber nach nur 268 Tagen wegen Erfolglosigkeit gehen. Nach 37 Spielen lag sein Punkteschnitt bei 1,54. Derzeit ist er Aufsichtsratsmitglied bei seinem Heimatverein Twente Enschede © Getty Images Anzeige FELIX MAGATH: Für 623 Tage hieß der Macher auf Schalke fortan Felix Magath. Seine Punktebilanz in 79 Partien liest sich eigentlich gut: 1,80 pro Spiel. Doch Magath überwarf sich nicht zuletzt aufgrund der hohen Kaderkosten mit der Vereinsführung, es folgte die Trennung im März 2011. Nach seinem Gastspiel in China bei Shandon Luneng Taishan stieg er zu Beginn diesen Jahres als Berater bei den Würzburger Kickers und Amira Wacker Mödling ein © Getty Images SEPPO EICHKORN: Für insgesamt zwei Spiele (einmal im März und einmal im November 2011) saß Seppo Eichkorn auf der Schalker Trainerbank. Einem Sieg steht eine Niederlage gegenüber. Den Knappen blieb der jahrelange Co-Trainer von Felix Magath erhalten: Er ist Chefscout bei Schalke 04 © Getty Images JENS KELLER: 660 Tage und 76 Pflichtspiele durfte dann Jens Keller regieren. Er führte den Klub zweimal in die Champions League. Vor der Entlassung im Herbst 2014 bewahrte ihn das auch nicht (Punkte pro Spiel 1,63). Seit seiner Freistellung im Sommer 2020 beim 1. FC Nürnberg ist Keller vereinslos © Getty Images ROBERTO DI MATTEO: "Ein Champions-League-Sieger bringt den langersehnten Ruhm zurück", dachten sich wohl die S04-Verantwortlichen. Doch der Italiener scheiterte und wurde nach nur 33 Pflichtspielen entlassen (1,48 Punkte pro Spiel). Di Matteo ging zurück auf die Insel zu Aston Villa und wurde nach nur vier Monaten im Oktober 2016 entlassen - seitdem hat er keinen Verein gefunden © Getty Images Anzeige ANDRÉ BREITENREITER: Der ehemalige Angreifer machte als erfolgreicher Trainer des SC Paderborn auf sich aufmerksam. Bei Schalke traute man ihm den nächsten Schritt zu. Doch nach einer Saison trennten sich die Wege, da Breitenreiter das Ziel Königsklasse verpasste. Seine Bilanz: 1,59 Punkte in 44 Spielen. Danach heuerte er bei seinem Jugendverein Hannover 96 an, ist aber seit Januar 2019 ohne Arbeitgeber © Getty Images MARKUS WEINZIERL: Der Niederbayer blieb genau ein Jahr auf Schalke Trainer. Der damalige Manager Christian Heidel war nach einem enttäuschenden zehnten Platz nicht mehr von Weinzierl überzeugt und warf ihn raus (50 Partien, 1,52 Punkte pro Spiel). Wie viele seiner Vorgänger ist Weinzierl nach einem gescheiterten Engagement beim VfB Stuttgart derzeit ohne Verein © Getty Images DOMENICO TEDESCO: Er war der Hoffnungsträger für die Königsblauen und galt als Shootingstar an Deutschlands Trainerhimmel. Nach einer fulminanten Premierensaison und der Vizemeisterschaft scheiterte Tedesco in seinem zweiten Jahr krachend. Aus seinen letzten sieben Spielen holte er nur einen Punkt und musste nach 75 Pflichtspielen den Hut nehmen (1,57 Punkte im Schnitt) © Getty Images Seit Oktober letzten Jahres ist Tedeco bei Spartak Moskau. Wegen Heimweh und Anfeindungen von Kollegen hat er aber jüngst seinen Abschied aus der russischen Hauptstadt für das Saisonende angekündigt © Imago Anzeige DAVID WAGNER: Viele Schalke-Fans hofften, dass mit dem 17. Trainer in diesem Jahrtausend Kontinuität einkehren möge. Wagners Start in die vergangenen Saison war vielversprechend. Sein Punkteschnitt nach 16 Bundesliga-Spielen liegt bei genau 2,0 Zählern. Doch in der Rückrunde startete Schalke eine beispiellose Negativserie, die Wagner zu Beginn der aktuellen Saison den Job kostete © Getty Images MANUEL BAUM: Im September 2020 wurde Manuel Baum als neuer Trainer vorgestellt. Doch die Horrorserie von S04 ging weiter. Baum holte in der Bundesliga in zehn Spielen keinen einzigen Sieg. Am 18. Dezember zogen die Verantwortlichen des Tabellenletzten die Reißleine und entließen ihn © Imago HUUB STEVENS: Jetzt soll es also zumindest kurzfristig der "ewige Huub" wieder richten. Bei den beiden letzten Spielen in diesem Jahr - in der Bundesliga gegen Bielefeld und im Pokal gegen Ulm - wird der 67-Jährige an der Seitenlinie stehen. Sein Co-Trainer in dieser Zeit wird Mike Büskens sein © Imago

Lameck lobt sportliche Führung des VfL

"Ich würde mir wünschen, dass jetzt Mai wäre. Aber klar, die Mannschaft hat sich gefunden und gerade ist es toll, was Thomas Reis mit der Mannschaft leistet", sagt der 71-Jährige zu SPORT1.

Im Moment stimme die Richtung. Diesen Erfolg sollte man "so lange es läuft mitnehmen". Für Reis und die sportliche Führung gibt es ein Sonderlob:



"Er hat früher beim VfL gespielt, kennt die Situation und weiß, wie die Spieler ticken. Er ist noch nicht so alt und arbeitet mit Sebastian Schindzielorz (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) Hand in Hand zusammen. Es läuft gerade einfach rund, auch die Zusammenarbeit mit Ilja Kaenzig passt, man versteht sich gut. Da gibt es keinen Stress und keinen Neid."

Anzeige

HSV als abschreckendes Beispiel

Lameck aber weiß, wie schwer es ist, den Aufstiegstraum wahr werden zu lassen. "Der HSV will seit zwei Jahren wieder aufsteigen. Doch dann bekam er immer vier Wochen vor Ende der Saison einen Einbruch. So, wie es jetzt aussieht, kann der VfL einen der drei Plätze da oben erreichen."

Und was sagt er zum Thema zweite Kraft im Pott? "Wir sind alle nicht blind, es sieht nicht gut aus für Schalke", weiß Lameck und holt eine Anekdote hervor. "In den 80ern sind wir auf Vereinskosten nach Amerika geflogen, kamen zurück und haben drei Tage später mit Jetlag in den Knochen auf Schalke 6:0 gewonnen. Die sind damals abgestiegen. Diese Situation gab es also schon mal."



Doch Lameck, der in den 1980er Jahren mit dem aktuellen Schalke-Trainer Christian Gross beim VfL zusammenspielte, will eine gesunde Rivalität. "Wir waren damals auch mal vor Dortmund, beide sind Nachbarn von uns. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir alle in der Bundesliga wären." Vor allem finanziell würde ein Schalker Abstieg dem VfL weh tun, weiß Lameck und schmunzelt.