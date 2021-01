Handball-WM: Gauthier Mvumbi und deutsches Team besuchen Pyramiden

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Am Mittwoch besucht Kongo-Koloss Gauthier Mvumbi mit seinen Kollegen die Pyramiden von Gizeh. Auch das deutsche Team wagt sich heraus.

Am Mittwoch besuchte Mvumbi, der aufgrund seiner Kombination von Masse und Beweglichkeit in den vergangenen Tagen Kult-Status erreicht und sogar das Interesse von Basketball-Legende Shaquille O'Neal geweckt hat, gemeinsam mit seinen Kollegen die Pyramiden von Gizeh.

Handball-WM: Kongo um Mvumbi verpasst Hauptrunde

Kongo hatte nach drei Pleiten in der Vorrunde gegen Argentinien, Dänemark und Bahrain die WM-Hauptrunde verpasst, darf aber im President's Cup, den Platzierungsspielen, weitermachen. Dort will Mvumbi am Donnerstag zunächst gegen Angola weiter auf sich aufmerksam machen (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021).