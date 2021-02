Corona: Para-Tischtennisspielerin Juliane Wolf erleidet Herzmuskelentzündung

Eigentlich hatte die Para-Tischtennisspielerin schon die Freigabe für die Rückkehr in den Trainingsbetrieb, als sie im Rahmen einer freiwilligen Studie die Diagnose erhielt: Herzmuskelentzündung - und zwar als Folge der COVID-19-Erkrankung. Für eine Leistungssportlerin ein Horrorszenario, die Rückkehr zur Höchstbelastung hätte gravierende Folgen haben können.

Davon waren in Eishockey-Profi Janik Möser und Wolf nun schon zwei deutsche Spitzensportler betroffen. "Damit ist nicht zu spaßen, ich muss mich wirklich schonen", sagte die ehemalige Mannschaftseuropameisterin Wolf: "Meine Kardiologin hat gesagt, ich soll darauf achten, dass mein Puls nicht über 120 geht – damit ist normales Training momentan so gut wie ausgeschlossen."

Häufig Herzmuskelentzündungen nach Corona

Dabei hatte sie nach mildem Krankheitsverlauf und unauffälliger sportmedizinischer Untersuchung dafür schon die Freigabe. Wie bei Möser wurde die Herzmuskelentzündung nur durch einen glücklichen Zufall entdeckt. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Goethe Universität in Frankfurt nahm an einer dortigen Corona-Studie teil. Erkenntnis: mindestens drei Monate Pause statt Rückkehr ins Training.

Die Ergebnisse der entsprechenden Studie sind erschreckend. 78 Prozent der Versuchsteilnehmer hatten Auffälligkeiten an ihrem Herz, bei 60 Prozent der Teilnehmer wurde sogar eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Die Auffälligkeiten an den Herzen der Probanden waren dabei unabhängig davon, wie stark jemand an COVID-19 erkrankte - selbst wer sich durchgehend kerngesund fühlte, kann durch Corona Herzschäden davontragen.