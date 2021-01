Handball-WM: Nachrücker Schweiz wahrt Viertelfinalchance

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Die Schweiz feiert bei der Handball-WM in Ägypten den ersten Sieg im ersten Hauptrundenspiel. Das Viertelfinale ist theoretisch noch möglich.

Die Erfolgsgeschichte der Schweiz bei der Handball-WM in Ägypten geht weiter ( Alle Spiele der Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar hier im LIVETICKER )!

Der Nachrücker Schweiz wahrte seine geringe Chance auf das Viertelfinale. In ihrem ersten Hauptrundenspiel besiegte die Mannschaft um Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen den früheren Olympia-Zweiten Island mit 20:18 (10:9) und hat nun zwei Pluspunkte auf dem Konto ( Handball-WM 2021: Die Tabellen ).

Handball-WM: Schweiz ersetzte die USA kurzfristig

Am vergangenen Donnerstag waren Schmid und seine Kollegen erst zwei Stunden vor Anwurf an der Halle angekommen und hatten dennoch Österreich geschlagen - und damit schlussendlich bereits den Einzug in die Hauptrunde gesichert.