NBA: Harden-Trade könnte Caris LeVert das Leben gerettet haben

Caris LeVert war bei den Brooklyn Nets in einer guten Situation.

Doch weil ein Team, in diesem Fall die Houston Rockets, James Harden nicht ohne entsprechenden Gegenwert abgibt, trennte sich Brooklyn von seinem Talent, das von den Rockets im Vier-Team-Deal direkt weiter nach Indiana geschickt wurde .

Die Pacers sind eine schlagkräftige Truppe, aktuell in der Tabelle sogar knapp vor Brooklyn platziert, waren aber in den vergangenen Jahren - und sind es im Vergleich zum neuen New Yorker Superteam immer noch - eher eine graue Maus.