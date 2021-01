Bundesliga: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2

Hasebe ersetzt Abraham als Kapitän

"Es war nicht ganz, einfach, das wir das System umgestellt haben und ein paar Ausfälle zu verkraften haben. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Der Punkt geht in Ordnung", erklärte Freiburgs Jannik Haberer nach der Partie bei Sky . Petersen, der nach Einwechslung ein weiteres Mal traf, sagte: "Man merkt, dass Eintracht wieder frischer ist und enorme Qualität in der Offensive haben. Gegen diese Mannschaft muss man immer auf der Hut sein. Von daher nehmen wir den Punkt trotz zwischenzeitlicher Führung gerne mit."

"Freiburg ist eine gute Mannschaft, die in Form. Es ist schade, dass wir nach der Führung in Rückstand geraten. Dennoch finde ich es super, wie wir zurückgekommen sind", sagte Frankfurts Younes.

Beim Geisterspiel im Schwarzwaldstadion liefen die Gäste nach dem Karriereende von Kapitän David Abraham mit Routinier Makoto Hasebe als Spielführer auf. Star-Rückkehrer Luka Jovic saß wie bei seinem erfolgreichen Joker-Debüt mit zwei Toren gegen Schalke 04 (3:1) zunächst auf der Bank. "Luka ist noch nicht ganz so in Schwung, dass er von Anfang an spielen kann", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter: "Aber es ist gut zu wissen, so einen Klassespieler auf der Bank zu haben." (Service: Ergebnisse und Spielplan)