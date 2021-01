Tennis, ATP: Weitere Turniere in Singapur und Marbella

Die ATP-Tour erweitert ihren Kalender im Anschluss an die Australian Open um zwei Turniere. Es kommen Wettbewerbe in Singapur und Marbella hinzu.

Wie die ATP am Mittwoch mitteilte, wird direkt im Anschluss an die Australian Open (8. bis 21. Februar) in Singapur ein Event stattfinden, ein weiteres steigt im spanischen Marbella ab dem 5. April. Es handelt sich jeweils um Turniere der 250er-Kategorie. Das Event in Houston/Texas im April findet dagegen nicht statt.