Bundesliga: Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2 - Königsblau patzt ohne Huntelaar

Rafael Czichos brachte die Kölner im ersten Durchgang in Führung, Matthew Hoppe glich im zweiten Durchgang aus. Jan Thielmann sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für de Kölner Siegtreffer.

Schalke ohne Huntelaar - Horn pariert gegen Harit

Schalke, das auf Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar verzichten musste, startete engagiert, doch die ersten Chancen hatten die Kölner. Kingsley Ehizibue schoss nach einer Viertelstunde am Tor vorbei, einige Minuten später brachte Ondrej Duda einen Freistoß aus dem Halbfeld auf das Schalker Tor, doch Torwart Ralf Fährmann wehrte den Ball ab. ( Service: Ergebnisse und Spielplan )

In dieser Phase war eigentlich Schalke am Drücker, doch Köln schlug aus dem Nichts zu. Nach einem Eckball brachte Dominik Drexler den Ball wieder in die Mitte, wo Rafael Czichos aus kurzer Distanz einköpfte – der erste Kölner Treffer seit über 500 Minuten. Die Schalker agierten im letzten Angriffsdrittel dagegen meist nicht zielstrebig genug.