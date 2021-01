PUBG 2 und PUBG Mobile 2 kurz vor Ankündigung?

Zwei Nachfolger für die Standard- und Mobile-Versionen von PUBG sind so gut wie sicher © PUBG Corporation

PUBG 2 und die dazugehörige Mobile-Version stehen offenbar kurz vor der Ankündigung. Außerdem ist das Survival-Horror-Spiel "The Callisto Protocol" in Entwicklung.

Die Hinweise auf zwei direkte Nachfolger zu PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) verdichten sich. Ein Reporter interviewte den CEO von PUBG-Herausgeber KRAFTON und entlockte Chang-han brisante News. Demnach seien neben zwei neuen PUBG-Spielen auch ein Survival-Horror-Spiel im PUBG-Universum in Entwicklung.

PUBG 2

Bereits am 6. Januar hat der auf Twitter bekannte Dataminer PlayerIGN vermeintliche Pressemitteilungen zu neuen PUBG-Titeln geteilt. In der vermeintlichen, von KRAFTON noch nicht veröffentlichten, Pressemitteilung wird über die Entwicklung zweier PUBG-Titel aufgeklärt. Es gilt als wahrscheinlich, dass es sich hierbei um PUBG 2 und PUBG Mobile 2 handelt.

Die Entwicklung der beiden Nachfolger ist demnach schon weit fortgeschritten. Aus dem Interview geht hervor, dass das neue Battle-Royale-Mobile-Game (PUBG Mobile 2) im zweiten Quartal angekündigt und noch bis Ende 2021 veröffentlicht werden soll. Ebenfalls soll ein Nachfolger für Konsolen und PCs in Entwicklung sein, der 2022 erscheinen soll.

KAFTON-CEO Chang-han will das Franchise enorm ausweiten. Zum einen hat er die Entwicklung eines Survival-Horror-Spiels in Auftrag gegeben, das auch 2022 erscheinen soll. Hinter dem Projektnamen "The Callisto Protocol" verbirgt sich eine Einzelspieler-Erfahrung, die von den Dead-Space-Entwicklern erschaffen wird.