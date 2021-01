Handball-WM: Deutschland - Spanien heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Es ist zwar erst die dritte Partie für die deutsche Mannschaft bei der Handball-WM in Ägypten und dennoch steht bereits ein Alles-Oder-Nichts-Spiel bevor.

Nach der unglücklichen 28:29-Niederlage gegen Ungarn startet Deutschland mit 2:2 Punkten in die Hauptrunde - die Ausgangslage könnte wahrlich besser sein. Auf dem Weg ins angestrebte WM-Viertelfinale stehen die Schützlinge von Bundestrainer Alfred Gislason daher im ersten Hauptrundenspiel gegen Spanien schon mächtig unter Druck. ( Spielplan & Ergebnisse der Handball WM )

Handball-WM LIVE: Spanien-Spiel für Viertelfinale entscheidend

Auch DHB-Vizepräsident Bob Hanning hob die Bedeutung des Duells hervor: "Das wird jetzt unfassbar schwer", sagte der 52-Jährige und bezeichnete die Partie gegen Spanien als "Alles-Oder-Nichts-Spiel: Wir müssen das Spiel gewinnen, um es selbst noch in der Hand zu haben." ( Tabellen der Handball-WM )

Die Devise gegen den Europameister laute nun, "weniger Fehler machen und von Anfang an in der Abwehr stehen, sonst werden wir es extrem schwer haben", so Gislason.