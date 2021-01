Zu hoher Ping: Cloud9 trennt sich von Woxic

Kurioser kann ein Grund für einen Rauswurf kaum sein: Özgür "Woxic" Eker muss sich nach einem neuen Team umsehen, weil sich Cloud9 wegen Woxics "unzuverlässigem" Internet gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem 22-Jährigen entschied. Als weiterer Grund wird in einem Statement vom Teammanager Henry "⁠HenryG⁠" Greer die unterschiedliche Zeitzone genannt. Woxic weilt in Zeiten der Pandemie weiterhin in seiner türkischen Heimat.