Papst gratuliert Spezia nach Pokal-Coup

Am Tag nach seinem Pokal-Coup bei der AS Rom gab es für den italienischen Fußball-Erstligisten Spezia Calcio sogar Glückwünsche vom Heiligen Vater. Bei einer Audienz im Vatikan am Mittwoch gratulierte Papst Franziskus dem Serie-A-Neuling aus Ligurien zum dramatischen 4:2-Sieg nach Verlängerung am Vorabend.