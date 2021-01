Kahun trotz Fehlstart mit Edmonton optimistisch: "Ergebnisse nur eine Frage der Zeit"

Dominik Kahun glaubt an die Qualität seines Teams © AFP/GETTY IMAGES /SID/Codie McLachlan

Eishockey-Profi Dominik Kahun sieht die Edmonton Oilers nach dem Fehlstart in der NHL unter Druck.

Eishockey-Profi Dominik Kahun sieht die Edmonton Oilers nach dem Fehlstart in der NHL unter Druck. "Das war natürlich kein guter Start von uns, das wissen wir alle. Wir müssen jetzt bei unserem Roadtrip auf jeden Fall ein paar Siege holen", sagte der Nationalspieler dem SID mit Blick auf die anstehenden vier Auswärtsspiele bei den Toronto Maple Leafs und den Winnipeg Jets.

Dafür muss jedoch auch das Zusammenspiel von Kahun und Draisaitl, die einst bei den Jungadlern Mannheim gemeinsam für Furore sorgten, besser werden. "Wir waren bei den Junioren und in der Nationalmannschaft zusammen, aber in der NHL ist es natürlich schwerer", sagte Kahun. Große Sorgen macht sich der frühere Münchner, der nach vier Spielen einen Scorerpunkt auf dem Konto hat, aber nicht: "In den ersten zwei Spielen und vor allem im Training hat man gesehen, dass es noch klappt. Ich hoffe, dass wir bald belohnt werden und die Dinger auch reingehen."