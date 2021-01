Hertha BSC: Bruno Labbadia und Michael Preetz in der Kritik

Nach der Pleite gegen Hoffenheim werden in Berlin die Rufe nach einer Entlassung von Bruno Labbadia lauter. Hertha-Legende Marko Rehmer beurteilt die Lage bei SPORT1.

Verkehrte Welt in Berlin: Während Union schon seit Wochen in der erweiterten Spitzengruppe der Bundesliga zu finden ist, muss sich die Hertha trotz der Millionen von Investor Lars Windhorst spätestens nach der 0:3-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim mit dem Thema Abstiegskampf befassen. ( Tabelle der Bundesliga )

Im Blätterwald der Hauptstadt ist die Jagd auf den Coach endgültig eröffnet. "War es das für Bruno Labbadia als Hertha-Trainer?", fragt die B.Z. Berlin . Auch der Tagesspiegel sieht den Druck auf den Trainer "nach der in der zweiten Halbzeit desaströsen Vorstellung weiter zunehmen".

Hertha ohne Ecke und Torschuss nach der Pause

Rein statistisch war der zweite Durchgang gegen die ebenfalls kriselnden Hoffenheimer in der Tat eine Katastrophe: keinen einzigen Schuss aufs Tor der TSG, keinen einzigen Eckball brachten die Hausherren zustande.

Er bemängelte aber auch den Charakter seiner Profis. Die Hertha brauche Spieler, die auf dem Platz die Richtung vorgeben, monierte er. Doch davon haben die Berliner so gut wie keine mehr – nach den Abgängen von Vedad Ibsisevic, Salomon Kalou, Per Skjelbred und Fabian Lustenberger.

Der ehemalige Hertha-Profi Marko Rehmer findet es geradezu erschreckend, wie wenig sich das Team gegen die Niederlage gewehrt hat. "Mir fehlen zwei, drei Spieler, die das Heft auch auf dem Platz in die Hand nehmen", sagte der 48-Jährige, der mit den Berlinern vor 21 Jahren noch in der Champions League spielte, zu SPORT1 .

Davon ist die heutige Mannschaft weit entfernt. Zu den schwachen Leistungen auf dem Platz kommen teaminterne Querelen. Wie die Bild erfahren haben will, habe sich Neuzugang Mattéo Guendouzi in der Pause lautstark über die mangelnde Chancenauswertung beklagt und dabei auch Elfer-Fehlschütze Piatek kritisiert. Auf TV-Bildern sieht man den vom FC Arsenal ausgeliehenen Franzosen auf der Rolltreppenfahrt zurück in den Innenraum tatsächlich wütend gestikulieren.