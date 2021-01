Martin Odegaard und Real Madrid - ein einziges Missverständnis

Sein letztes Spiel von Anfang an bestritt Odegaard am 1. Dezember in der Champions League gegen Schachtar Donezk. Durchspielen durfte er in dieser Saison noch kein einziges Mal. In neun Partien stand er nur 367 Minuten auf dem Platz und blieb dabei ohne Torszene. Real und Odegaard - das bleibt ein einziges Missverständnis.