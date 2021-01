Sportvereine dürfen auf weitere Coronahilfe für Ticketingverluste hoffen

"Da viele Unternehmen angesichts der Dauer der Pandemie an die geltenden beihilferechtlichen Obergrenzen stoßen, setzt sich die Bundesregierung bei der Europäischen Kommission mit Nachdruck für die Anhebung der beihilferechtlichen Höchstsätze ein", heißt es in dem Beschluss.

330 Millionen Euro stehen zur Verfügung

Anfang Januar hatte die Bundesregierung ein neues Hilfspaket über weitere 200 Millionen Euro angekündigt. Dies sei auch 2021 notwendig, "um Insolvenzen der Sportvereine zu verhindern und so eine wichtige Stütze unseres Zusammenlebens zu erhalten", hieß es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums (BMI). So könne das Fundament für den Erfolg des Leistungssports in Deutschland erhalten werden.