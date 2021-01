SPORT1 erzielt Rekord im Digitalbereich - starke Quoten dank Darts-WM, Pokal und Doppelpass

Darts begeistert SPORT1 Publikum: Hervorragende Marktanteile im Free-TV

Über den neuen Rekord im Digitalbereich hinaus überzeugte SPORT1 in der Kalenderwoche 53/2020 zudem im Free-TV und erreichte mit 5,2 Prozent den höchsten Marktanteil in der jungen Zielgruppe Männer 14-29 Jahre seit 1996. Auch in der Zielgruppe Männer 14-49 Jahre erreichte SPORT1 mit 3,4 Prozent (bester Wert seit 2004) und in der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14-59 mit 2,8 Prozent (bester Wert seit 2016) sehr gute Ergebnisse.