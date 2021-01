Fernando Torres nach Karriereende mit deutlichem Muskel-Zuwachs

Fernando Torres hat nach seinem Karriereende deutlich zugelegt - allerdings ausschließlich an Muskelmasse, wie jetzt in einem Video zu sehen ist.

So mancher Sportler lässt es nach dem Karriereende ein bisschen ruhiger angehen.

Weniger Training, weniger Disziplin, dafür mehr Kilos. Wer will es ihnen schon verdenken, nach einem Leben am sportlichen Leistungslimit. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Fernando Torres hat sich für einen anderen Weg entschieden. Ein knappes halbes Jahr nach seinem Karriereende macht der ehemalige Welt- und Europameister aus Spanien einen topfitten Eindruck.

Auf Instagram bewarb der 36-Jährige seine Partnerschaft mit einem Online-Casino per Video - und ließ seine Fans staunen. Denn "El Nino", wie der Stürmer früher unter anderem wegen seines jugendlichen Gesichtsausdruck genannt wurde, hat ordentlich an Masse zugelegt. An Muskelmasse, um genau zu sein.