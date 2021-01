NBA: So geht es Nowitzki-Kollege Delonte West jetzt

Dem früheren Teamkollegen von Dirk Nowitzki geht es wieder besser. Der Ex-NBA-Profi, der 2011/2012 bei den Dallas Mavericks an der Seite des deutschen Superstars spielte, arbeitet nun in einem Drogenentzugseinrichtung in Florida.

Cuban holte West im September letzten Jahres an einer Tankstelle ab, nachdem Videos und Bilder von West im Internet kursierten, wie er an einer Kreuzung in Dallas im abgemagerten Zustand und in dreckigen Klamotten bettelte.